Filho de Preta Gil posta foto de mãos dadas com cantora após cirurgia: 'ela é uma guerreira'

O músico Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil, atualizou o estado de saúde da mãe após uma cirurgia para retirada de tumores nesta quinta-feira, 19. O procedimento tinha duração prevista de 18 horas. Na manhã desta sexta, 20, Francisco publicou uma foto em que apareceu de mãos dadas com a cantora.

O músico afirmou que "está tudo bem" com Preta. "Tudo em paz por aqui", escreveu ele. Francisco agradeceu por "toda a energia positiva" das pessoas que torcem pela recuperação da mãe.

"Ela é uma guerreira e passou por mais essa. Seguimos fortes. Muito amor. Axé", disse. Malu Barbosa, amiga da cantora, também informou que a cirurgia foi finalizada com sucesso.

Francisco também havia aparecido no hospital ao lado da mãe em uma foto publicada pela cantora antes do procedimento cirúrgico. "Meu filhote está aqui comigo, cuidando da mãezinha dele, te amo", escreveu a artista.

A cirurgia foi realizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Inicialmente, o procedimento seria realizado no domingo, 15, mas foi adiado.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de "remissão", segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Em agosto de 2024, porém, a artista informou que o câncer havia voltado e foi detectado em dois linfonodos, no peritônio - membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino - e no ureter.