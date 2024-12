Sabrina Sato e mais: os famosos que invadiram a última edição do BBB

Alguns famosos invadiram a casa do BBB 24 (Globo) e bagunçaram os pertences dos brothers. Relembre as celebridades que mais agitaram a casa!

Deborah Secco

BBB 24: Debora Secco aparese de surpresa Imagem: Reprodução/Globoplay

Em visita surpresa, a atriz apareceu deitada em uma das camas do Quarto Magia. Alane e Beatriz se assustaram e se jogaram em cima da famosa.

Deborah Secco brincou que tinha sido esquecida na residência. No BBB 8, ela também passou um tempo com os brothers.

Sabrina Sato

Sabrina Sato surge na casa do BBB 24 e é 'atacada' por brothers Imagem: Reprodução/Globoplay

A ex-BBB surpreendeu os participantes e interagiu com eles. Em seu breve período de volta a casa, Sabrina Sato questionou se Beatriz era mesmo virgem e falou da namorada de Davi.

Lázaro Ramos

BBB 24: Lázaro Ramos 'invade' reality Imagem: Reprodução/Globoplay

O ator invadiu a casa e deixou uma mensagem enigmática. Ele fez mímicas aos brothers e escreveu: "Atenção: o Brasil pediu" e "Ainda hoje vocês vão descobrir".

Outros famosos que passaram pelo BBB 24

O quadro "Vamo Invadir Sua Casa", comandado por Marcos Veras, ainda trouxe outros convidados ilustres. Jojo Todynho, Ary Fontoura, Milton Cunha, Susana Vieira e Eduardo Sterblitch também deixaram suas marcas na residência.

O ex-BBB Gil do Vigor foi outro que retornou à casa mais vigiada. No breve período, carregou suas malas e fez a dancinha que costumava fazer no BBB 21.