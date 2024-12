Campeão de A Fazenda, Sacha teve trajetória com postura firme e estratégica

Sacha Bali foi o grande campeão de A Fazenda 16 (Record). O ator recebeu 50,93% dos votos e desbancou Sidney, Yuri e Gui.

Sacha se tornou, desde as primeiras semanas, um dos protagonistas da temporada. O peão viveu embates, acalorados, usou o chapéu do fazendeiro e até um breve romance.

Relembre a trajetória do ator antes e durante o programa:

Aos 43 anos, Sacha é um ator, produtor e roteirista reconhecido por seu trabalho na televisão. Ele participou de produções como "Os Mutantes: Caminhos do Coração" (2008), "O Rico e Lázaro" (2017), "Salve Jorge" (2012), "Bom Dia, Verônica" (2020) e "Gênesis" (2021).

Nascido no Rio de Janeiro, ele iniciou sua carreira artística ainda jovem. Sua formação inclui atuação no teatro e trabalho como dramaturgo.

Atualmente, Sacha é reservado sobre sua vida amorosa. Ele evita discussões sobre relacionamentos nas mídias sociais, preferindo manter a privacidade.

Dentro de A Fazenda 16, ele teve momentos de destaque e chegou a conquistar o título de Fazendeiro uma vez. Essa vitória garantiu sua imunidade no jogo.

Sacha protagonizou embates intensos com o ex-jogador Zé Love. A tensão começou após críticas mútuas sobre posturas dentro do reality, e evoluiu para as dinâmicas de apontamentos, que chegaram a ser feitas aos gritos.

Com Gizelly Bicalho, ele enfrentou discussões públicas e acaloradas. Após a saída de Zé Love, Gizelly acusou Sacha de ser autoritário e machista, o que rendeu grande repercussão.

A maioria dos peões da casa tomaram o lado de Zé Love nas discussões, e por isso Sacha foi um dos peões mais votados, indo para a roça 8 vezes. Ele igualou Dado Dolabella, que era até então o recordista de roças.

Com isso, o ator logo se tornou o favorito do público - o que se confirmou com sua vitória.

A Fazenda 16: Sacha é recebido na sede com silêncio Imagem: Reprodução/PlayPlus

Sacha ainda venceu a Prova de Fogo uma vez. Ele também dormiu 6 vezes na Baia.

Apesar dos conflitos, Sacha manteve sua postura firme e estratégica. Ele argumentou contra acusações, chegando a ironizar situações que envolviam seus adversários. Esses embates contribuíram para consolidar sua posição como um jogador polêmico e competitivo.

Com Larissa Tomásia, Sacha protagonizou o primeiro beijo da edição. Apesar de o romance ter sido breve, gerou grande repercussão, pois Sacha inicialmente hesitou em se envolver por temer que isso pudesse atrapalhar seu jogo, enquanto Larissa foi eliminada logo na segunda roça.

A atuação de Sacha no reality show continua sendo um dos pontos mais comentados desta edição.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: o que você achou da vitória de Sacha? Resultado parcial Total de 120 votos 70,00% Gostei, ele mereceu! 5,83% Não gostei, preferia Gui ou Yuri 19,17% Não gostei, preferia o Sidney 5,00% Tanto faz, não gostava de nenhum da final Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 120 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso