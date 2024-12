Dakota Johnson e Josh Hartnett vão estrelar 'Verity' com Anne Hathaway

Dakota Johnson, 35, e Josh Hartnett, 46, acabam de ser confirmados no elenco do suspense "Verity", baseado no livro de mesmo nome.

O que acontece

A dupla de atores completa ao lado de Anne Hathaway, 42, o trio de protagonista do longa. De acordo com o portal Deadline, Dakota atuará também como produtora executiva do filme, ao lado de Lauren Levine.

A versão literária de "Verity" leva a assinatura de Colleen Hoover, 45, a mesma de "É Assim Que Acaba". Este segunda livro gerou no ano passado uma adaptação cinematográfica homônima, estrelada por Blake Lively e Justin Baldoni.

A história gira em torno de Lowen Ashleigh (Dakota), escritora que é contratada por Jeremy Crawford (Hartnett) para concluir o livro que sua esposa, a famosa escritora Verity Crawford (Hathaway) não conseguiu concluir por conta de um grave acidente. Ao ler os manuscritos de Verity, entretanto, Lowen se depara com um perturbador relato sobre a personalidade do atraente Jeremy. Será o texto apenas uma ficção criada pela talentosa autora - ou o retrato inconfessável de um marido psicopata?