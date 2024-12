Campo de golfe e seis quartos: como é mansão em que Senna morou em Portugal

Ayrton Senna viveu seus últimos anos em uma mansão no Algarve, em Portugal, ao lado da namorada Adriane Galisteu e da cadelinha Kinda.

Como é o lugar

Bairro tem a cara de um condomínio fechado de alto luxo. Não há casa ali à venda por menos de 3 milhões de euros. A Quinta do Lago é considerado um dos empreendimentos mais luxuosos da Europa.

A ideia inicial de Senna era ter "simplesmente" uma casa na Europa para usar durante as temporadas no continente. Mas o plano foi se moldando e ele acabou fazendo dali sua moradia, para onde se mudou e viveu seus últimos anos, até o acidente fatal em 1º de maio de 1994 na Itália.

Casa tinha seis quartos e sete banheiros em um terreno de 10.500 m². A mansão do piloto contava com jardins rebuscados e um campo de golpe privativo. O piloto também tinha à sua disposição uma quadra de tênis, campo de futebol e piscina aquecida com painéis solares.

Os poucos registros da mansão de Senna são de anúncios de imobiliárias dos anos 1990 Imagem: Reprodução

Senna foi quem divulgou a Quinta do Lago para seu círculo de amizades influentes. Há até uma rua no resort com o nome do brasileiro. Mas a mansão do esportista fica na rua Sado, número 30/31, casa 14.

Não há mais referência alguma ao piloto na casa. Foi colocada à venda em 2011 por 9,5 milhões de euros (cerca de R$ 61,4 milhões na cotação atual) e, depois de quatro anos sem compradores, vendida a uma família que não fala sobre o assunto.

* Com informações de reportagem publicada em 07/04/2023.