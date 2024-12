Com Post Malone country, VillaMix espera reunir 100 mil pessoas; saiba tudo

Quem for ao VillaMix Festival neste sábado (21) vai ter a chance de assistir a uma faceta bem diferente de Post Malone. Mais conhecido por sucessos no estilo trap, o cantor lançou seu primeiro álbum country, "F-1 Trillion", em agosto deste ano. Portanto não é de se estranhar que ele divida o palco do festival, em São Paulo, com sertanejos como Gusttavo Lima, Matheus & Kauan e Thiago & Samuel.

O que vai rolar

O show country de Post Malone tem sido muito bem recebido. O disco "F-1 Trillion" inclui colaborações com grandes nomes do country, como Morgan Wallen, Blake Shelton e Chris Stapleton.

Em agosto, mês de lançamento do álbum, Post Malone fez uma performance memorável. No festival Outside Lands, em San Francisco, ele apresentou clássicos do country com um toque pessoal, entre eles "Jolene", de Dolly Parton, "Ring of Fire", de Johnny Cash, e "On the Road Again", de Willie Nelson.

Antes de se aventurar no country, Malone era conhecido por seu estilo hip-hop, pop, trap e R&B. Músicas como "White Iverson", "Rockstar" e "Sunflower" mesclam elementos desses gêneros, mas Malone sempre mencionou seu amor pelo country, influenciado por artistas como Johnny Cash e Hank Williams Jr.

Post Malone, que apresenta show country no VillaMix Festival, no sábado (21), em São Paulo Imagem: Astrida Valigorsky/WireImage

O VillaMix Festival volta a acontecer após um hiato de cinco anos e espera juntar um público de 100 mil pessoas. Tanto a última edição, de 2019, quanto a primeira, em 2011, aconteceram no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Ao longo dos anos, o festival passou a ser itinerante, viajando por todo o Brasil. Em 2013, foram mais de 20 cidades; em 2015, o VillaMix entrou para o "Guinness World Records" ao montar a maior estrutura de palco do mundo, com 2.788,39 m², 52,34 metros de altura e 628 toneladas de equipamentos, superando a banda U2; e, em 2017, o festival quebrou seu próprio recorde, com uma estrutura de palco ainda maior, equivalente a um edifício de 23 andares.

O VillaMix também se destacou ao incluir atrações internacionais em seu lineup, entre elas o cantor inglês Liam Payne, morto em Buenos Aires em outubro. Mas também já passaram pelos palcos do festival nomes como Demi Lovato, Shawn Mendes, Nick Jonas, Fifth Harmony, J Balvin, Maluma e Rudy Mancuso.

Quem se apresenta

Fãs de Post Malone que não gostam do universo sertanejo também vão poder curtir o festival. O evento contará com música eletrônica para dançar (EDM), na apresentação do DJ Vintage Culture, e com trap, gênero que trouxe fama a Malone, no show do paulista Veigh.

Mas é claro que o forte do VillaMix são os shows sertanejos. Também se apresentam neste sábado Gusttavo Lima e as duplas Matheus & Kauan e Thiago & Samuel.

Há ainda mais uma atração internacional que vai mostrar seu lado country no festival. A Kevin Brauer Band, banda do DJ de EDM que assina como Sevenn e que se apresentou no Lollapalooza Brasil 2018, também toca neste sábado (21), na Neo Química Arena.

VillaMix Festival

Atrações: Post Malone, Gusttavo Lima, Vintage Culture, Matheus & Kauan, Veigh, Kevin Brauer Band e Thiago & Samuel

Quando: sábado (21), às 13h

Onde: Neo Química Arena (São Paulo, SP)

Quanto: a partir de R$ 145

Ingressos à venda pelo site da Eventim.