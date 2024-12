Bunker vira cenário principal de 'Mania de Você' a partir de hoje; entenda

No capítulo desta sexta-feira (20) de "Mania de Você" (Globo), Mavi (Chay Suede) leva Viola (Gabz) para o bunker, que novamente se torna um cenário de destaque no folhetim de João Emanuel Carneiro.

No local, o vilão começa a dopar Viola e tenta convencê-la a ficar a seu lado. Ela será manipulada pelo ex e provocará grandes reviravoltas na trama. Para cuidar da mocinha, Mavi contrata Dulce (Louise Marrie).

Com o sumiço de Viola, Rudá (Nicolas Prattes) se preocupa e Rodhes (Leo Bittencourt) pede ajuda a Luma (Agatha Moreira) para encontrá-la.

Viola (Gabz) em 'Mania de Você' Imagem: Divulgação/Globo

Após isso, Luma consegue entrar no bunker de Mavi e observa Viola delirando. Ela tem a ideia de levar Filipa (Joana de Verona) até o esconderijo, a fim de que as duas conversem sobre a relação com Rudá.

No mesmo capítulo...

Berta revela a Ísis que está apaixonada por Sirlei. Iarlei fica surpreso ao saber que Tomás está morando na comunidade. Diana descobre que Volney tem várias identidades e confronta o irmão.

