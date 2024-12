Barrados na porta e gafe: o que Globo não mostra no especial Roberto Carlos

A Globo exibe nesta sexta-feira (20) o Especial Roberto Carlos. O show, que foi gravado em novembro no Allianz Parque, em São Paulo, marca a apresentação de número 50 do artista no canal da família Marinho. Splash esteve presente na gravação e reuniu tudo o que a emissora não vai mostrar na televisão.

Jornalistas credenciados e convidados vips foram barrados na porta. Um grupo de profissionais de imprensa foi jogado de um lado para o outro do estádio por cerca de uma hora. A liberação só aconteceu após muita "bateção de cabeça" entre organização e seguranças do local.

Um show de horrores! Falha na acessibilidade, artistas com convites barrados, seguranças despreparados para lidar com a imprensa devidamente credenciada, tendo que esperar em pé por horas, sem água, foram apenas alguns dos muitos transtornos que jornalistas e artistas precisaram contornar. Equipe Roberto Carlos, em nota enviada à Veja

Letícia Colin, 34, esqueceu a letra de "Olha" durante a gravação do especial. A atriz, que dividiu o palco com Sophie Charlotte e Dira Paes, interrompeu o show duas vezes antes de acertar o início da música. "Eu estou muito nervosa. Vocês imaginam o que é estar aqui? Desculpa", disse.

Roberto Carlos brincou com a situação. Ele disse que estava nervoso ao lado das famosas e que também havia esquecido a letra. O momento arrancou risos do público, que vibrou quando a artista acertou a canção. "Que voz linda", comentou uma fã.

Boninho estava acompanhado da mulher, a apresentadora Ana Furtado Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Boninho, 63, fez o oposto do que sempre cobrou dos participantes do BBB: sabonetou quando questionado sobre o futuro profissional fora da Globo. Ele é diretor do especial Roberto Carlos e já anunciou sua saída da emissora. "Eu nasci dentro da TV Globo. Agora eu vou me divertir muito mais. Em janeiro em conto [as novidades]".

Eu não morri, gente. Eu estou simplesmente entregando mais um trabalho, como eu sempre entrego. A partir daí, ano novo, vida nova. Boninho, em conversa com a imprensa, nos bastidores do show

O futuro já começou?

Roberto Carlos em gravação de final de ano do Roberto Carlos no Allianz Parque em SP Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Futuro do especial ainda não foi divulgado pela Globo e a equipe do Rei. O vínculo atual vai até março de 2025, segundo apurou Splash. Segundo o jornal O Globo, o músico avalia se vale a pena reduzir o período de contrato após sondagens de outros canais e plataformas de streaming.

Em paralelo ao que é falado oficialmente, o jornalista Leo Dias apurou que Roberto deve ser trocado por Fábio Jr. a partir do ano que vem. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da emissora não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

Roberto Carlos no especial de 1990 da Globo Imagem: Reprodução

Primeiro especial produzido pela Globo foi ao ar em 24 de dezembro de 1974. Desde então, o programa se transformou em uma tradição de fim de ano, com a participação de grandes nomes da música e artistas contratados pelo canal.

Atração só não foi exibida em duas ocasiões. A primeira foi em 1999, quando Maria Rita, esposa do cantor, estava internada —ela morreu no mesmo ano após enfrentar um câncer. A segunda vez foi em 2020, por causa da pandemia de covid-19.

Roberto Carlos também comandou outros programas especiais na Globo, como "Roberto Carlos In Concert" (1988), "Pavarotti e Roberto Carlos" (1998), "Bossa Nova 50 Anos" (2008), "Elas Cantam Roberto Carlos" (2009), "Especial Roberto Carlos 50 Anos" (2009), "Emoções Sertanejas" (2010) e "Roberto Carlos em Jerusalém" (2011).