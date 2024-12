Apresentador abandona telejornal da Globo ao vivo para o nascimento da filha

O apresentador Breno Cabral, da Rede Amazônica Manaus, afiliada da Globo, protagonizou um momento inusitado na última quarta-feira ,18, ao abandonar o telejornal Bom Dia, Amazônia ao vivo. E o motivo não poderia ser mais fofo. O jornalista anunciou que deixaria o comando da atração para acompanhar o nascimento de sua filha, Maria Eduarda.

Enquanto estava no ar, Breno recebeu uma ligação avisando que sua esposa, Renata Garcia, estava em trabalho de parto.

Com a voz embargada, Breno compartilhou a novidade ao vivo: "Carlinha, muito obrigado pelas informações! Desculpa agora a voz embargada, desde já, é porque eu acabei de receber uma ligação agora e vou sair do jornal. Acho que Maria Eduarda vem chegando aí e que emoção! Meu Deus do céu!"

A repórter, emocionada com o momento, celebrou ao vivo com o colega: "Vá, meu amigo! Vá que é uma notícia maravilhosa e você tem todo esse direito".

O apresentador, então, avisou que sairia da bancada naquele momento. "Eu vou sair agora, no meio do jornal, e vou correndo para o hospital. Carolina França vai seguir com você no Bom Dia, Amazonas, tocando as informações. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e logo mais a gente conhece o rostinho da Maria Eduarda, tá bom? Obrigado, viu, Carlinha?".

Em seguida, nas redes sociais, o jornalista compartilhou sua felicidade: "Hoje o mundo ganhou mais cor, mais luz e mais amor. Maria Eduarda chegou, e com ela, trouxe um pedaço do céu para nossas vidas".

Apresentador compartilha fotos da filha

Nesta quinta-feira, 19, o papai Breno Cabral compartilhou que a filha nasceu. "Hoje o mundo ganhou mais cor, mais luz e mais amor. Maria Eduarda chegou e, com ela, trouxe um pedaço do céu para nossas vidas. Eu, Renata Garcia e Maria Alice estamos com o coração explodindo de felicidade."

Breno agradeceu as mensagens de carinho durante o trabalho de parto da esposa: "Vocês foram parte dessa espera tão especial e agora se conectam conosco desse milagre." E como se a emoção já não bastasse, ele brincou nos stories: "Já adianto que é a coisa [mais] linda do mundo. Parecida comigo."

Em seguida, ele fez uma homenagem à Maria Eduarda no Instagram com o famoso Poema Enjoadinho de Vinícius de Moraes.