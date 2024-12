Após descobrir segredo terrível, Zuca leva apavoro de Luís em 'Cabocla'

Nos próximos capítulos da reprise da novela "Cabocla" (Globo), Zuca (Vanessa Giácomo) leva um fora terrível de Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira).

O que vai acontecer

A protagonista descobre que Boanerges (Tony Ramos) escondeu dela que Luís está muito doente. Desesperada, a menina insiste com os pais até que eles a autorizem a cuidar do noivo na fazenda do coronel.

No local, Zuca se depara com o estado grave do mocinho que, para protegê-la, tenta impedir que a moça cuide dele ou até mesmo que permaneça a seu lado. A cabocla age de acordo com sua personalidade forte e faz questão de cuidar pessoalmente do noivo.

Ela diz a Luís que ela é a mulher que ele escolheu para ficar ao lado dele para o resto da vida e assim será. Mas o rapaz não gosta de ouvir isso, pois acha que não vai resistir à doença e quer deixar Zuca livre para seguir seu caminho.

Por isso, mesmo sofrendo, ele desmancha o noivado com a cabocla, tira a aliança do dedo e a entrega a Zuca. Luís ainda pede ao pai que o leve embora para o Rio de Janeiro.

A reprise de "Cabocla", novela de 2004, escrita por Benedito Ruy Barbosa, vai ao ar de segunda a sábado, logo após o Jornal Hoje, na Globo.