Alinne Moraes resgata foto nua e arranca suspiros de fãs: 'Que deusa'

Alinne Moraes, 41, recebeu uma série de elogios ao resgatar um ensaio nu nesta sexta-feira (20).

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, Alinne repostou uma foto de quando posou completamente nua. Na imagem, feita em preto e branco, a atriz aparece apenas cobrindo os seios com um tecido escuro.

A publicação repostada por Alinne foi feita pelo maquiador Andre Veloso. "Ela, Alinne", escreveu ele ao divulgar o clique antigo em seu perfil. "Meu amor", respondeu a artista, com uma série de emojis de coração.

A foto arrancou suspiros dos seguidores, que encheram Moraes de elogios. "Ai, meu Deus, que Deusa", escreveu um fã. "Uau", reagiu outro seguidor. "Linda", disse um terceiro perfil na rede social.

Uma outra foto nua trouxe uma "dor de cabeça" para Alinne no início do ano. Após postar uma imagem de topless, a atriz foi notificada pelo Instagram e teve o alcance de seu perfil reduzido. "2 minutos no feed", disse ela na época.