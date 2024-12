A Fazenda: 17ª temporada do reality é confirmada para 2025

Durante a grande final de A Fazenda 16 (Record), que coroou Sacha Bali como campeão, a emissora e Adriane Galisteu confirmaram que o reality voltará em 2025.

O que aconteceu

Ainda no primeiro bloco, um VT com novidades da Record para o ano de 2025 foi exibido. Entre as atrações, estava A Fazenda 17.

Logo após coroar Sacha campeão, Galisteu reforçou o retorno do reality show. A apresentadora usava um chapéu com "F16" e trocou para um com "F17".

Nas redes sociais, a emissora também publicou a renovação. "É isso mesmo, A Fazenda 17 é real. Vamos sem medo, que o galo é brabo e canta cedo."

Sacha Bali foi o campeão de A Fazenda 16 com 50,93% dos votos.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: o que você achou da vitória de Sacha? Resultado parcial Total de 465 votos 67,31% Gostei, ele mereceu! 2,80% Não gostei, preferia Gui ou Yuri 27,74% Não gostei, preferia o Sidney 2,15% Tanto faz, não gostava de nenhum da final Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 465 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso