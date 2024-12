Sacha brinca sobre novela com Sidney: 'Casal gay com Gui de filho'

Sacha Bali, campeão de A Fazenda 16 (Record), brincou sobre sua rivalidade com Sidney Sampaio, vice-campeão da temporada, em entrevista no Hoje em Dia desta sexta-feira (20).

O que aconteceu

O ator conversou com o programa ao vivo no palco do Hora do Faro, onde esperava a gravação do quadro que será exibido no domingo (22). Todos os peões participarão da atividade.

Sacha foi questionado sobre sua rivalidade com Sidney. "Sinceramente, eu até tentei zerar, mas depois fiquei sabendo que no mesmo dia ele foi falar mal de mim."

Estamos nesse modo de looping aí que não acaba nunca . Sacha Bali

Rodrigo Faro sugeriu. "Vamos fazer uma novela com os dois protagonizando, dois galãs."

O campeão brincou. "Falei pro Faro: A gente tem que fazer um casal gay e o Gui ser nosso filho."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: o que você achou da vitória de Sacha? Resultado parcial Total de 1453 votos 60,77% Gostei, ele mereceu! 3,51% Não gostei, preferia Gui ou Yuri 31,93% Não gostei, preferia o Sidney 3,79% Tanto faz, não gostava de nenhum da final Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1453 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso