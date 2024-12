Flora aparece ao lado de Luana e Sacha: 'Agora é tomar uma cervejinha'

Flora Cruz, que se envolveu em atritos com Luana e Sacha durante A Fazenda 16 (Record), apareceu ao lado dos dois na tarde de sexta-feira (20).

O que aconteceu

Flora publicou um vídeo nos seus Stories ao lado da dupla. Ela brincou. "O game acabou e tô andando com o campeão. Fala, Sacha Bali."

Sacha riu. "Oi, galera. Agora que eu vi."

Flora reforçou. "O game acabou de um jeito que estamos andando no mesmo carro."

Sacha confirmou. "Agora é paz e amor."

Luana sugeriu. "É tomar uma cervejinha agora vendo Arlindinho."

Flora disse que levará os dois para um pagode. "Sacha vai curtir o pagode comigo."

