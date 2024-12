A Fazenda 16: Esposa de Yuri acusa Record de manipular final: 'Medonho'

Leoni Escobar, esposa de Yuri Bonotto, peão que ficou em terceiro lugar na final de A Fazenda 16 (Record) com 18,46% dos votos, acusou a direção da emissora de manipulação. O grande vencedor foi Sacha Bali, com 50,93% dos votos.

O que aconteceu

Leoni disse que Sidney (23,98%), que ficou em segundo lugar, não merecia a posição. "Fazer o quê? Faz parte. Agora, a questão maior é: segundo lugar para o Sidney, Carelli? Cadê esse público do Sidney? Deixa eu ver, participar. Cadê? A gente não sabe até onde esse jogo é verdadeiro. Até onde não foi manipulado, o que aconteceu."

E não é só eu que estou conformada, não. São muitas torcidas inconformadas por essa questão aí do Carelli. Não me tira da cabeça que teve uma manipulação medonha aí para deixar esse cara em segundo lugar.

Depois ela disse. "Impossível não ter um dedo maior. Vocês me desculpem, eu não vi movimento de Sidney na internet do jeito para ele ter pego segundo lugar. O que está acontecendo, Brasil? Indignada."

E se indignem mesmo, vão lá na Record, comentem que vocês acham errado. Porque, assim, gente: não entrou na minha cabeça ainda. Me deu vontade de gritar na hora 'que palhaçada'. Eu juro que me controlei para no ao vivo não dar um grito. Não é fácil.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: o que você achou da vitória de Sacha? Resultado parcial Total de 1257 votos 60,54% Gostei, ele mereceu! 3,66% Não gostei, preferia Gui ou Yuri 31,98% Não gostei, preferia o Sidney 3,82% Tanto faz, não gostava de nenhum da final Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1257 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso