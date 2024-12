Sacha Bali é o campeão de A Fazenda 16 com 50,93% dos votos

Sacha Bali é o grande campeão de A Fazenda 16 (Record) e venceu o prêmio de R$ 2 milhões. O ator somou 50,93% dos votos, contra 23,98% de Sidney (2º colocado), 18,46% de Yuri (3º colocado) e 6,63% de Gui (4º colocado).

Como foi o anúncio

Após anunciar que Gui e Yuri ficaram com a quarta e a terceira posição, a apresentadora Adriane Galisteu discursou para Sacha e Sidney. "Tem uma musica do Thiaguinho que eu amo: O que é meu ninguém pode tirar. Vou seguindo de cabeça em pé. Perco tudo, mas não perco a fé."

Galisteu iniciou falando de Sacha. "Vocês tropeçaram, levantaram, começaram de novo. Aposto que em mais de um momento, vocês se perguntaram se valeu a pena tanto sacrifício. Sacha, você voltou de oito roças, dormiu seis semanas na Baia, mas não se arrependeu de nada. Assumiu as responsabilidades de cada escolha que fez".

"Muitos eliminados disseram que achavam que você seria o campeão de A Fazenda", comentou.

Na sequência, ela comentou sobre Sidney. "Sidney, foi uma surpresa te acompanhar. Foram poucos os momentos em que você se deixou levar pelo impulso. Você escolheu trilhar um caminho solitário e suas convicções te trouxeram a essa final."

A apresentadora finalizou. "De nada vale uma oportunidade se a gente não souber aproveitá-la. Vocês fizeram do limão uma limonada. Vocês levaram à risca o conselho: Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima."

Sacha teve 50,93% dos votos e Sidney 23,98% #FinalAFazenda pic.twitter.com/GbLmwz9y3P -- A Fazenda (@afazendarecord) December 20, 2024

Ao saber da vitória, Sacha vibrou bastante e foi abraçado pelos seus amigos.

A grande final do programa contou com a participação dos ex-peões. Eles assistiram a momentos marcantes de sua trajetória e comentaram sobre os acontecimentos da temporada.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: o que você achou da vitória de Sacha? Resultado parcial Total de 266 votos 51,88% Gostei, ele mereceu! 3,01% Não gostei, preferia Gui ou Yuri 42,11% Não gostei, preferia o Sidney 3,01% Tanto faz, não gostava de nenhum da final Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 266 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso