Yasmin sobre críticas ao corpo: 'Ninguém quer saber se você me acha gorda'

Yasmin Brunet, 36, voltou a se manifestar sobre as críticas feitas por internautas em relação a sua forma física.

O que aconteceu

Brunet afirmou que busca não se deixar "levar" pelos comentários dos seguidores em suas publicações e se fortalece ao lado de familiares e amigos. "Não me deixo levar muito pelos comentários muito positivos e nem me deixo levar muito pelos muito negativos. Acho que você tem que encontrar o meio do caminho de alguma forma", declarou em entrevista à Quem.

Modelo criticou o hábito dos internautas de se acharem no direito de opinar sobre a aparência dos outros. "A gente está na porta de 2025, vamos parar de opinar no corpo das outras pessoas, ninguém está pedindo a opinião, guarda para você, cara. Ninguém quer saber se você está me achando gorda ou magra, se está achando fulaninha gorda ou magra".

Ela disse ser "surreal" quem ocupa seu tempo para ir no perfil de alguém apenas para fazer comentários depreciativos. "Guarda para você, fofoca com as suas amigas, não precisa entrar no perfil da pessoa. Acho muito surreal ter que perder o tempo para entrar no perfil da pessoa para fazer esse tipo de comentário. Manda direct para as suas amigas e fala: 'Olha que coisa horrorosa'. Mas não fala para a pessoa, sabe? Acho que é desnecessário".

Recentemente, Yasmin Brunet foi criticada ao postar foto de biquíni. Em tom de desabafo, a modelo destacou que "isso adoece" quem recebe tais ataques.