Essa semana: erro de Osmar joga Tati no fundo do poço em 'Volta por Cima'

No capítulo desta quinta-feira (19) de "Volta por Cima" (Globo). Osmar (Milhem Cortaz) decide enfrentar Gerson (Enrique Díaz), mas perde a coragem quando os capangas do contraventor o ameaçam.

O namorado de Violeta (Isabel Teixeira) consegue fugir, no entanto, será tarde demais. Isso por que Gerson não descansará enquanto não der um susto no pilantra.

Marco (Guilherme Weber) avisa a Violeta sobre as intenções de seu primo contra Osmar e a deixa desesperada. Logo após, surge Gerson mandando seus capangas irem atrás de Tati (Bia Santana).

Por causa da ousadia do tio, Tati será sequestrada e passará por momentos difíceis na trama das 19h.

Gerson Barros (Enrique Diaz) em 'Volta por Cima' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Tati discute com Madalena. Neuza convence Jão a desistir da ideia de ver Nando. Neuza garante a Jão que falará com Edson. Osmar pede a ajuda de Violeta. Jin não consegue se declarar para Tati. Nando volta para casa.

Jayme vê Cacá na viação Formosa e fica intimidado com as ameaças que recebe. Silvia conversa com Sidney sobre sua festa. Violeta repreende Osmar. Tati decide sair de casa. Neuza surpreende Edson.

