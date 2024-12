Veja fotos de filha do apresentador da Globo que abandonou telejornal no AM

O apresentador da Rede Amazônica Manaus, afiliada da Globo, Breno Cabral, mostrou as primeiras imagens da sua filha após o nascimento. Breno "abandonou" o telejornal local "Bom Dia Amazônia" para poder ver a filha nascer nesta quinta-feira (19).

O que aconteceu

Breno apresentava o telejornal ontem (18) quando saiu da bancada após receber ligação que a esposa estava em trabalho de parto.

A filha do casal nasceu nesta quinta-feira (19). A previsão era para nascer no dia 25 de dezembro: "Ela antecipou a chegada e tirou o papai do jornal, emocionadíssimo. Hoje, quase 24 horas de trabalho de parto, [ela] chegou: 19 de dezembro de 2024, o nascimento de Maria Eduarda Cabral", falou a apresentadora Lane Gusmão.

Maria Eduarda é a segunda filha de Breno e Renata Garcia: "Hoje o mundo ganhou mais cor, mais luz e mais amor. Maria Eduarda chegou e, com ela, trouxe um pedaço do céu para nossas vidas. Eu, Renata Garcia e Maria Alice estamos com o coração explodindo de felicidade".

Breno agradeceu as mensagens de carinho e orações recebidas enquanto a esposa estava em trabalho de parto: "Vocês foram parte dessa espera tão especial e agora compartilham conosco desse milagre".

"Logo mais posto foto dela aqui. Já adianto que é a coisa [mais] linda do mundo. Parecida comigo", brincou o apresentador nos Stories do Instagram.

No início da noite, Breno compartilhou fotos inéditas e mostrou o rostinho de Maria Eduarda para seus seguidores no Instagram: "Oi, pexual! A Maria Eduarda chegou!".

O apresentador ainda compartilhou trechos da letra da música "Poema Enjoadinho", de Vinicius de Moraes, que fala sobre filhos. Confira fotos e veja a publicação:

Maria Eduarda Cabral nasceu nesta quinta-feira (19) após quase 24 horas de trabalho de parto da mãe Renata Garcia Imagem: Reprodução/Instagram @eubrenocabral

Breno Cabral segura a filha, que chora, no colo após nascimento Imagem: Reprodução/Instagram @eubrenocabral

O dia anterior

Por volta das 6h50 da manhã de ontem (18), Cabral interrompeu o noticiário para informar que precisaria ir embora. Com a voz embargada, ele explicou o que estava acontecendo para a repórter com quem conversava e para o público.

Sem conter a emoção, ele avisou que sua filha estava nascendo naquele exato momento. "Eu acabei de receber uma ligação e, agora, eu vou sair do jornal... acho que Maria Eduarda [sua filha] está chegando aí. E que emoção, meu Deus do céu!", disse o jornalista.

Antes de ir embora, o apresentador anunciou que seria substituído por outra jornalista na continuidade do noticiário. "Se Deus quiser vai dar tudo certo e logo mais a gente conhece o rostinho da Maria Eduarda (...) agora deixa eu ir embora, porque minha filha está nascendo", Breno disse ao se despedir.