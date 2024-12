The New York Times inclui 'Ainda Estou Aqui' em apostas para melhor filme

O The New York Times incluiu o longa brasileiro "Ainda Estou Aqui", do diretor Walter Salles, entre as apostas para a categoria de Melhor Filme - prêmio principal do Oscar.

O que aconteceu

Publicação norte-americana divulgou lista na quarta-feira (18). As cinco apostas mais fortes do jornal para a categoria são: "Anora", de Sean Parker; "O brutalista", de Brady Corbet; "Conclave", de Edward Berger; "Duna: Parte 2", de Denis Villeneuve; e "Emilia Perez", de Jacques Audiard.

Times ressalta, porém, que o filme brasileiro não deve ser descartado. A reportagem destaca que outras produções também têm chances, a exemplo do iraniano "A semente do fruto sagrado" ou pelo indiano "Tudo que imaginamos como luz".

Jornal norte-americano já havia indicado "Ainda Estou Aqui" como "blockbuster surpresa" que alavancou as esperanças do Brasil em chegar ao Oscar. Décadas após Fernanda Montenegro ter perdido o Oscar, Fernanda Torres, 59, pode ter a chance de conquistar a estatueta dourada com um papel em um filme que despertou intensos questionamentos no país, escreveu o jornal.

Segundo o jornal, Fernanda Torres está chamando a atenção em Hollywood. Há rumores de que pode estar na linha para conquistar a tão desejada estatueta dourada por um papel que despertou uma febre cinematográfica — e uma reflexão nacional — no maior país da América Latina. Afinal, o longa é um drama sobre uma família destruída por uma junta militar que governou o Brasil, com medo e força, por mais de duas décadas.