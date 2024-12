Tadeu Schmidt anuncia que enigmas e dicas do BBB 25 já começam nesta sexta

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou que enigmas e dicas do BBB 25 já começam a partir desta sexta-feira (20).

O que aconteceu

Redes sociais do reality da Globo publicaram vídeo de Tadeu Schmidt na noite desta quinta-feira (19). "Tá chegando o BBB 25 e eu já tô ansioso para contar um monte de coisa para vocês", iniciou o apresentador.

Tadeu Schmidt afirmou que não podia falar muito porque os escolhidos para a próxima edição ainda não estão confinados: "A gente não pode falar todas as novidades com antecedência porque nossos brothers e sisters ainda estão soltinhos, imagina se a gente conta tudo? Mas como o ano é de comemoração, o BBB vai liberar umas dicas, alguns spoilers, até uns enigmas".

O apresentador também disse que os spoilers funcionarão como um "esquenta" e entregou que quem deve dar as dicas devem ser ex-BBBs marcantes: "Esse é um esquenta para o Big Brother Brasil. Quem vai fazer isso são alguns convidados especiais que fizeram parte da nossa história, a partir de amanhã aqui nas redes do BBB".

"Eu mesmo não posso falar nada ainda, acho injusto. Vou indo", brincou ele, antes de contar algumas das novidades.

"Não vou falar para vocês que um dos quartos vai ser um quarto de época, isso não vou contar de jeito nenhum. Nem que vai ter uma dinâmica nova para as duplas no começo do game, não posso contar isso", falou Tadeu brincando.

Ele continuou dizendo que o líder ou a líder agora terá um canto especial e exclusivo: "Muito menos que nesse ano tem uma novidade no espaço do líder, jamais eu comentaria que ele vai ter um sofazinho, uma poltroninha só dele, por exemplo. Isso vocês jamais vão ouvir da minha boca. Mas, vocês vão saber novidades por aí". Assista o vídeo: