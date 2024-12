James Gunn achou mais difícil fazer o trailer de 'Superman' do que o filme

Foi divulgado nesta quinta-feira (19) o primeiro teaser trailer de "Superman", que chega aos cinemas brasileiros em 10 de julho de 2025.

Para James Gunn, o trailer foi mais desafiador que o próprio filme. O diretor, que acaba de assumir o comando da DC Studios com Peter Safran, comentou sobre as primeiras imagens do filme em conversa com a imprensa da qual Splash participou: "Foi difícil garantir que o trailer representasse corretamente do que o filme se trata".

A primeira cena do trailer mostra um Superman vulnerável, muito diferente de outras versões do personagem. "É importante que saibam que ele está lutando contra algo que pode machucá-lo", refletiu o diretor. "Isso deixa as pessoas tipo: 'meu Deus, nunca vi isso antes. Tem até sangue saindo da boca dele, de onde vem isso?'"

Este é um filme otimista, mas sem deixar de lado os momentos mais sombrios. James Gunn

Para ele, essa versão do Superman será diferente por mostrar a humanidade do personagem. James Gunn afirmou que seu objetivo ao assumir o projeto era mostrar os obstáculos internos e externos que o herói precisa enfrentar: "É uma diferença muito grande não só em relação aos outros filmes do Superman, mas também a outros filmes de super-heróis".

Durante a produção, James Gunn ficou em dúvida sobre as cores do uniforme do Superman. Ele sentiu medo de a roupa estar colorida demais, e foi o ator David Corenswet quem lhe garantiu que essa seria a escolha do personagem: "David disse: Superman é um alien, mas ama crianças. Ele quer que as crianças gostem dele, ele não quer que elas sintam medo'. E eu fiquei tipo... Sim, é assim que o Superman é".

No trailer, o herói é salvo por seu cachorro, Krypto. Essa é a primeira vez que o personagem aparece nos cinemas. O diretor se baseou em seu próprio cachorro, Ozu, para escrever as cenas de Krypto. Para quem se apaixonou pelo cachorrinho no trailer, ele riu e deixou um alerta: "Vocês vão ver que Krypto é muito mais bonzinho no trailer do que no filme. Ele é um cachorro terrível".

As primeiras imagens também apresentam o visual de Nicholas Hoult como Lex Luthor. James Gunn elogiou o ator: "Todas as mulheres da minha vida disseram: 'Agora eu amo homens carecas' [risos]. O visual ficou muito f*dão. Ele intimida, mas também tem seus motivos. Nick é um ator fantástico".

No filme, Lois Lane é interpretada por Rachel Brosnahan. O diretor contou que já trabalhou com atores que não tinham química, e não queria repetir o erro. E ficou feliz com suas escolhas: "Quando juntamos os dois, sentimos uma energia palpável no ambiente. Em parte pela tensão sexual, mas também pela forma como eles interagem, parecem estrelas dos anos 1940".