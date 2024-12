Sem CGI e sem bichinhos falantes, versão live-action de Bambi ganha trailer

Recontar uma história familiar de forma que ela pareça nova é um desafio. No caso de "Bambi - Uma Aventura na Floresta", que adapta o livro lançado em 1923 por Felix Salten, a opção do diretor Michael Fessler foi abrir mão da animação (tradicional ou digital) e rodar a fábula com animais de verdade.

A trama acompanha Bambi, o jovem cervo que precisa aprender a viver sozinho na floresta após a morte de sua mãe na mão de caçadores. O primeiro trailer traz alguns companheiros animais do jovem protagonista, como o coelho Tambor, reapresentados de forma mais natural.

Fessler, um dos criadores do documentário "A Marcha dos Pinguins", deixou de lado o clima fantástico da animação de 1942 com a assinatura Disney. Ao contrário da versão recente de "O Rei Leão", ele criou uma aventura live-action de verdade, "dirigindo" animais em cenários reais.

"Bambi - Uma Aventura na Floresta" estreia em 6 de março.