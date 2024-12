Príncipe William e Kate revelam cartão de Natal com memória especial; veja

Kate Middleton, 42, e príncipe William, 42, divulgaram o tradicional cartão de Natal de 2024 da família nesta quinta-feira (19).

O que aconteceu

O casal escolheu um momento especial com os filhos para celebrar a ocasião. Na imagem, George, Charlotte e Louis aparecem sorridentes e abraçados aos pais em meio a um dia no campo.

A foto utilizada é do dia em que Kate Middleton gravou um vídeo para anunciar que havia encerrado sua quimioterapia. Segundo a BBC, os registros foram feitos em agosto, quando Will Warr capturou as imagens da família real em Norfolk, no Reino Unido.

Os príncipes de Gales expressaram seu desejo aos seguidores nessa época de festividades. "Desejando a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo", escreveu o casal no cartão e no post em suas redes sociais.

Kate Middleton desabafou sobre o ano conturbado semanas atrás, após meses em tratamento contra o câncer. "Eu não sabia que este ano seria o que foi", disse ela durante o culto natalino da família real.

A princesa segue voltando aos poucos com sua rotina de compromissos. No geral, ela passou boa parte do ano reclusa justamente por conta de suas questões de saúde.