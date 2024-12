Ex-peões de A Fazenda 16 exibem looks escolhidos para grande final

É dia de final em Itapecerica da Serra e os ex-peões de A Fazenda 16 (Record) marcarão presença na grande final do programa.

Todos os peões eliminados em roças e Raquel Brito, retirada por ordem médica, devem comparecer. Desistentes, Fernanda e Zaac não participarão.

Confira os looks escolhidos pelos eliminados:

Larissa

A Fazenda 16: Larissa mostra look para final Imagem: Reprodução/Instagram

Júlia

A Fazenda 16: Julia mostra look para final Imagem: Reprodução/Instagram

Fernando

A Fazenda 16: Fernando Presto mostra look Imagem: Reprodução/Instagram

Luana

A Fazenda 16: Luana mostra look para final Imagem: Reprodução/Instagram

Zé Love

A Fazenda 16: Zé Love mostra look para a final Imagem: Reprodução/Instagram

Vanessa

A Fazenda 16: Vanessa mostra look para final Imagem: Reprodução/Instagram

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que vença? Resultado parcial Total de 555884 votos 4,76% Gui Vieira 47,03% Sacha Bali 27,80% Sidney Sampaio 20,41% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 555884 votos

