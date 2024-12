Vai ter virada? O que diz parcial de enquete UOL sobre final de A Fazenda

Sacha, Sidney, Yuri e Gui disputam os R$ 2 milhões que serão dados ao campeão de A Fazenda 16 (Record). Nesta quinta-feira (19), a temporada chega ao fim. Confira quem é o favorito, de acordo com a enquete UOL.

O que diz a enquete

Às 20h desta quinta-feira (19), Sacha continua como o peão favorito para vencer o reality. O peão está com 48,01% da intenção de votos.

Em sequência, Sidney assume o segundo lugar. Sua porcentagem teve uma pequena queda e agora o ator está com 28,64%.

Yuri fecha o pódio no terceiro lugar. O peão está em crescente em cada atualização de enquete. Agora possuí 18,65% dos votos.

E por último, Gui. O peão está dessa vez com 4,71% da intenção de votos do público.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que vença? Resultado parcial Total de 603667 votos 4,68% Gui Vieira 45,13% Sacha Bali 26,61% Sidney Sampaio 23,58% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 603667 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso