'Não me sinto confortável', diz Nicole Bahls sobre a ideia de ser mãe

Ao prestigiar a festa de 50 milhões de seguidores de Virgínia Fonseca, Nicole Bahls, 39, voltou a reforçar que ainda não deseja ser mãe.

O que aconteceu

Mesmo que tenha congelado seus óvulos aos 28 anos, a apresentadora não sente que está pronta para a maternidade. "Eu estou namorando, mas ainda não penso em ser mãe. Ainda não me sinto confortável para isso, só para ser tia", revelou a Splash.

Apesar de acreditar que a vontade um dia chegará, ela é firme ao garantir: "Não está dentro da minha programação".

Focada no Casa Bahls, seu canal no YouTube, Nicole garante que em 2025 trará mais novidades e diz que Virgínia a inspira. "Ela me inspira em tudo. Como empreendedora, como mãe, como amiga. Ela é exemplo para muita coisa. Ela não perdeu a essência dela, acho que esse é o mais importante", elogiou.