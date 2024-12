Luigi Mangione deve ser transferido para mesmo presídio de Diddy, diz TV

Luigi Mangione, 26, acusado pela morte do CEO da United HealthCare nos Estados Unidos, deve ser transferido para o mesmo presídio de Sean "Diddy" Combs, 55.

O que aconteceu

O suspeito chegou nesta quinta-feira (19) a Nova York, onde será indiciado pelas acusações federais de assassinato. Durante uma audiência, ele concordou com a decisão de ser transferido para o local.

Mangione deve ficar preso no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn (MDC). Segundo informações da CNN e ABC News, a polícia espera deter o jovem no local, mesmo presídio em que Diddy está detido desde setembro.

Além do centro de detenção, os dois acusados também dividem a mesma defesa. O advogado Marc Agnifilo, que é o representante legal do rapper, informou à Justiça que também passará a cuidar da defesa de Mangione.

Luigi foi acusado de assassinato em primeiro grau pela morte de Brian Thompson. Caso condenado, Mangione pode pegar uma pena de prisão perpétua.

O MDC Brooklyn, a penitenciária em que ele deve ser alocado, é conhecida na imprensa americana como "inferno na Terra". O local é descrito como "nojento e com condições horríveis".

O centro de detenção tem cerca de 1200 presos, segundo a CNN, incluindo Diddy e o rapper R. Kelly, condenado a 20 anos de prisão por pornografia infantil. O MDC Brooklyn também é marcado pela violência entre os detentos, pela ausência de itens como travesseiros, e as frequentes quedas no fornecimento de energia elétrica, como reportou o The Intercept.