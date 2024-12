Lizzo recorda acusações de assédio de ex-dançarinas: 'Não fiz nada errado'

Lizzo, 36, abriu o jogo sobre as acusações de assédio que recebeu de três ex-dançarinas em agosto de 2023.

O que aconteceu

A cantora contou que foi surpreendida com o processo movido pelas ex-funcionárias. "Eu estava literalmente vivendo meu sonho, aí a turnê acabou, e três ex-dançarinas me pegaram completamente de surpresa com um processo", disse ela em entrevista ao podcast "Baby, This is Keke Palmer" nesta quinta-feira (19).

Lizzo se disse profundamente machucada com a situação. "Elas eram três ex-dançarinas, então elas não estavam na turnê. Elas não terminaram a turnê com a gente. Mas independente disso, essas eram pessoas a quem eu dei oportunidades", afirmou.

Essas eram pessoas de quem eu gostava e admirava como dançarinas, respeitava como dançarinas. Então, eu estava tipo: o quê? Lizzo

A artista comentou as acusações de assédio sexual. "Eu não sei o que elas estão tentando fazer, mas essas são coisas que a mídia pode tornar em algo que não é", declarou.

A voz do hit "Truth Hurts" disse que ficou mais chateada com as acusações de assédio. Mas a cantora rebateu as falas e classificou as outras acusações eram "bobas".

Lizzo ainda disse que não se arrepende de nada, mas está levando o caso como uma experiência para sua trajetória como chefe. "Vamos deixar claro, eu não fiz nada de errado", alegou a artista.

As três ex-dançarinas de Lizzo acusaram a estrela e sua empresa de assédio sexual, discriminação racial e de ambiente de trabalho hostil. Segundo a People, o processo afirma que a cantora teria pressionado as integrantes da sua equipe para tocar em performers nus em um clube em Amsterdam.