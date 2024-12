Golpistas hackeiam Grace Gianoukas e anunciam falsa morte da atriz

Grace Gianoukas, 61, teve seu perfil no Instagram hackeado nesta quinta-feira (19). Ao aplicarem golpe, criminosos ainda anunciaram a falsa morte da atriz.

O que aconteceu

Grace Gianoukas teve o perfil invadido por criminosos, que anunciaram a morte da atriz como parte de uma 'estratégia de marketing'. Com o objetivo de aplicar golpes nos seguidores da artista, ele publicaram a notícia alarmante para atrair ainda mais pessoas para as redes sociais.

Na sequência, os golpistas divulgaram um esquema de investimento com rápido retorno como se fossem a atriz. Nesse golpe, os criminosos afirmam que ao transferir um certo valor para eles, a pessoa pode resgatar uma quantia superior de forma instantânea. No entanto, após a transferência do dinheiro, quem cai nesse esquema costuma não ver nenhum retorno.

Grace Gianoukas pede que seguidores denunciem seu perfil após ter Instagram hackeado Imagem: Reprodução/Instagram

Sem conseguir acesso ao seu perfil, Grace Gianoukas contou com a ajuda da também atriz Daphne Bozaski para divulgar um vídeo alertando seus fãs. "Hackearam minhas contas nas redes sociais, estão aplicando um golpe! Não caiam. Alguma vez vocês já viram eu fazendo uma coisa dessas?", disse.

A atriz ainda comentou sobre a suposta notícia de sua morte: "Eu estou bem viva, não morri! Estou na Serra Gaúcha no meu primeiro dia de férias, depois de muito trabalho esse ano e aparece mais essa bomba", explicou a artista, que esteve no elenco da novela "Família É Tudo" (Globo).

Gianoukas ainda pediu para que os seguidores denunciassem sua conta no Instagram e reforçou sobre o esquema de investimento divulgado pelos criminosos: "Isso não existe! A gente só ganha dinheiro trabalhando. Ou roubando, que é o caso dessa gente, que não é do nosso caráter", finalizou.

Nos últimos meses, outros artistas também tiveram seus perfis hackeados para a divulgação de golpes. Nomes como Fábio Porchat, Sophie Charlotte e Luiza Possi foram alguns dos alvos.