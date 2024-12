Família vai aumentar? Wanessa Camargo revela planos com Dado Dolabella

Wanessa Camargo revelou se tem planos de aumentar a família com o namorado Dado Dalabella. Ela foi uma das convidadas da festa de 50 milhões de seguidores de Virgínia Fonseca, que aconteceu na noite desta última quarta-feira (18), em São Paulo,

O que aconteceu

Mesmo estando visivelmente apaixonada, a cantora se assustou ao ser questionada se pretendia ter mais filhos. "Cinco já dá muito trabalho! São três do lado de lá [do Dado] e dois do lado de cá. São quatro meninos, uma menina, na fase de adolescência. E ninguém avisa pra gente que essa é a fase que dá mais trabalho", disse a artista de 41 anos, ao ser questionada por Splash.

Afirmando que já possuem dois cachorros para cuidar, Wanessa contou sobre o que realmente planejam: "Nós queremos ter um lugar para curtir, para a gente namorar, estar junto".

Mais do que garantir que é testemunha da transformação de Dado Dolabella, a cantora ainda contou que o relacionamento com ele a ensinou ter mais calma. "O Dado é muito calmo, enquanto eu estou enlouquecida, estressada com alguma coisa".

O Dado passou por muitos desafios na vida dele, e eu vi ele com a vontade de mudar quando a gente se reencontrou. Eu não vi aquele mesmo menino que estava começando a carreira, que estava deslumbrado com aquilo tudo. Era outro homem, e eu me apaixonei por esse cara que eu vi transformado.

Wanessa Camargo

Já o artista atribui essa mudança ao seu novo estilo de vida. "De dez anos para cá, teve bastante coisa que eu cresci e evolui, com o veganismo, com a ioga e a medicina dos ancestrais", garantiu durante o evento em que Splash esteve presente.

Ainda que não pretendam aumentar a família, Wanessa Camargo garante que ela e Dado Dolabella ainda poderão lançar uma parceria musical. "Nós teremos esse momento, mas há outras coisas para acontecer primeiro".