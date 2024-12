Gui Vieira é o quarto colocado de A Fazenda 16 com 6,63% dos votos

Gui Vieira ocupou o quarto lugar de A Fazenda 16 (Record), com 6,63% dos votos. Ele disputava a final contra Sacha Bali, Sidney Sampaio e Yuri Bonotto.

Como foi o anúncio

A votação foi encerrada ainda no primeiro bloco da grande final. Sem enrolações, Galisteu anunciou que Gui ficou na quarta posição.

O peão agradeceu e deixou os banquinhos das finais. Gui se sentou com os eliminados.

A grande final do programa contou com a participação dos ex-peões. Eles assistiram a momentos marcantes de sua trajetória e comentaram sobre os acontecimentos da temporada.

Gui teve uma trajetória marcada por roças e pela amizade com Yuri.

