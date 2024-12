Duda Britto indica reconciliação com Matheus Gonçalves após flagra em motel

Duda Britto sinalizou uma aparente reconciliação com Matheus Gonçalves, 19, meses após o escândalo que culminou na separação deles.

O que aconteceu

A influenciadora digital publicou um vídeo em que aparece assistindo à performance do craque do Flamengo em um jogo beneficente. O registro foi divulgado por ela nos stories de seu Instagram.

Duda e Matheus se separam após vazarem fotos dele com outras mulheres em um motel. O portal Leo Dias publicou, em outubro, uma foto em que ele aparecia nu, fazendo sexo em uma banheira com a influenciadora Manu Soares, entre outros cliques de supostas traições.

À época, Matheus negou que tivesse sido infiel à namorada e alegou estar solteiro na ocasião das filmagens. "Sou solteiro e sempre estive nesta condição nos envolvimentos com as pessoas que se manifestaram de forma lamentável, me expondo e atingindo a minha família", declarou.