Documentário da Netflix com ideia original do UOL é indicado ao APCA

"O Ninho - Futebol & Tragédia" foi indicado a um prêmio de Melhor Documentário.

O que aconteceu

O documentário, baseado em uma ideia original do UOL e lançado pela Netflix na última quarta (14), concorre a premiação da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA). A obra conta sobre o incêndio no centro de treinamento do Flamengo que matou dez crianças em 2019.

"O Ninho" concorre na categoria de Melhor Série Documental/Documentário. A cerimônia de revelação dos vencedores e entrega dos troféus deverá ocorrer no primeiro semestre de 2025, em data a ser divulgada após a votação final.

Documentário foi desenvolvido baseado em uma ideia original do UOL, a partir de reportagens sobre a tragédia, Nos últimos cinco anos, o UOL acompanhou com detalhes a investigação sobre a tragédia e, em 2020, mostrou emails que comprovavam que o Flamengo sabia dos problemas elétricos no alojamento em que os garotos morreram.

O filme expõe o sofrimento dos familiares das vítimas e sua luta por justiça. Além disso, revela o futuro de sobreviventes e reune depoimentos de testemunhas, jornalistas e personalidades do futebol. Cenas reais do incêndio foram misturadas a dramatizações.

"O Ninho" tem direção de Pedro Asbeg, que também trabalhou em "Democracia em Preto e Branco", que revê a relação Corinthians, política e rock'n'roll. A produção é da Fábrica.