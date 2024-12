Davi Britto 'ganha' prêmio inusitado de programa do SBT: 'Mentira do ano'

Davi Brito estava na disputa da maior mentira do ano. Votos foram dados pelos apresentadores do Fofocalizando (SBT) em edição especial com categorias de melhores do ano voltadas a famosos.

O que aconteceu

O campeão do BBB 24 recebeu votos de cada um dos apresentados após Leo Dias apresentar as opções. Não houve uma mentira específica atribuída a Davi Brito. Também disputavam o prêmio o cantor Belo e o ator Nicolas Prattes.

A primeira a votar foi Cariúcha: "O que mentiu, que enganou o Brasil inteiro, ficou milionário, que até eu, que sou sambada, acreditei na mentira dele. Vai, Davi! O Davi [tem que ganhar essa de mentiroso] Ele enganou um país inteiro e ainda levou uns milhões no bolso. R$ 3 milhões! E continua mentindo".

Leo Dias pergunta se Cariúcha acha que Davi não mudou. Ela respondeu: "Não, ele mente. Até se falar que mudou é mentira", ironizou a apresentadora.

"A mentira do Davi a gente já sabe que é. É aquela coisa escrachada, (...) mas assim, por ter enganado todo mundo, por ter criado esse personagem no reality show, é o Davi, não tem como [não ser ele]", explicou Gabriel Cartolano.

Já Rodrigo Capella brincou suspeitando até do nome do integrante mais famoso da família Brito: "Nem acho que ele chama Davi, precisa até dar uma conferida, eu acho que ele criou um ser humano que nem existe. Davi disparado [pra ganhar]".

Com as falas de todos, Davi Brito ganhou por unanimidade como maior mentiroso do ano. Assista trecho com votação: