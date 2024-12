3 vezes Fazendeiro e primeira treta: Yuri é 3º colocado em A Fazenda

Yuri Bonotto foi um dos finalistas de A Fazenda 16 (Record). Ele terminou na terceira posição, com 18,46% dos votos.

O peão protagonizou algumas discussões intensas, conseguiu o chapéu de Fazendeiro algumas vezes e voltou de diversas roças também.

Relembre a trajetória de Yuri

Aos 34 anos, Yuri é modelo e influenciador digital. O peão ganhou fama após se tornar assistente de palco no SBT e receber o apelido de Bombeiro da Eliana.

Nascido em Porto Alegre (RS), atualmente o peão mora em São Paulo, capital.

No seu perfil do Instagram, ele possuí cerca de 1 milhão de seguidores, número atingido durante a temporada. Por lá, ele gosta de compartilhar vivências da sua vida pessoal e do trabalho.

Atualmente, Yuri namora a atriz e apresentadora Leoni Escobar.

Dentro de A Fazenda 16, ele teve momentos de destaque e chegou a conquistar o título de Fazendeiro três vezes. O peão conquistou, inclusive, o último chapéu da temporada.

A Fazenda 2024: Yuri foi fazendeiro três vezes Imagem: Reprodução/Playplus

Yuri não venceu a Prova de Fogo nenhuma vez. Ele dormiu quatro vezes na Baia - sendo trocado uma das vezes por um dos poderes.

Ele também encarou a roça três vezes.

Yuri teve destaque ao fazer parte do G4 e pela forte amizade com Gui. O grupo, além dos dois, também era formado por Luana e Sacha.

Durante sua participação no reality, teve intensas discussões com diversos peões. Seus maiores atritos foram com Gilsão (com quem protagonizou a primeira treta da temporada), Albert, Fernando e Juninho.

