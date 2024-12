Cinco roças e amizade com Yuri: Gui é 4º colocado de A Fazenda

Gui Vieira foi um dos finalistas de A Fazenda 16 (Record) e terminou em quarto lugar, com 6,63% dos votos.

O peão fez parte do chamado G4, teve uma relação de amizade muito forte com Yuri e disputou algumas roças.

Relembre a trajetória de Gui

Aos 21 anos, Gui é ator e modelo. O peão ficou conhecido ao interpretar personagens em duas novelas infantojuvenis, "Carrossel" (2012/2013) e "Chiquititas - Edição Especial" (2020).

Nascido em São Paulo, cidade onde ele também mora. O rapaz já estrelou peças de teatro e está envolvido em outros projetos cinematográficos.

No seu perfil do Instagram, ele possuí cerca de 1.7 milhões de seguidores. Por lá, ele gosta de compartilhar vivências da sua vida pessoal e do trabalho.

Atualmente, Gui namora a influenciadora Victoria Odoricio. Ela precisou dar explicações sobre uma suposta traição por parte do ator durante a temporada. Um trecho de uma conversa íntima, que teria ocorrido entre Gui e a influencer Maju Garcia, foi exposto pela peoa Fernanda Campos.

Dentro de A Fazenda 16, ele teve momentos de destaque e foi Fazendeiro uma vez. Essa vitória garantiu sua imunidade no jogo.

Ele também encarou a roça cinco vezes. Foi um dos recordistas da temporada.

A Fazenda 16: Gui Vieira venceu Provas de Fogo Imagem: Reprodução/PlayPlus

Gui conquistou o Poder do Lampião duas vezes na temporada. Além disso, dormiu na Baia três vezes.

Gui teve destaque com sua forte amizade com Yuri, que ganhou muito destaque nas redes sociais. Junto com Sacha e Luana, eles formaram o chamado G4.

No início do reality, o Gui protagonizou intensas discussões com o cantor Zaac e o chef de cozinha Fernando. Depois, teve embates diretos e acalorados com Albert e Juninho.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: o que você achou da vitória de Sacha? Resultado parcial Total de 70 votos 80,00% Gostei, ele mereceu! 2,86% Não gostei, preferia Gui ou Yuri 12,86% Não gostei, preferia o Sidney 4,29% Tanto faz, não gostava de nenhum da final Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 70 votos

