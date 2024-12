Atração do CarnaUOL, Christina Aguilera celebra 44 anos com foto de topless

A cantora Christina Aguilera comemorou os 44 anos de um jeito diferente: fazendo topless.

O que aconteceu

Cantora fez aniversário nesta quarta-feira (18). Ela celebrou a data publicando no Instagram uma foto fazendo topless.

"Traje de aniversário", escreveu Christina seguida de uma hashtag com a sua nova idade. Apesar do topless, ela não exibiu os mamilos.

A foto foi publicada em preto e branco. Na imagem, é possível ver Christina agachada com olhar fixado na lente da câmera sendo iluminada por um foco de luz. Ela usa um salto agulha, boina de couro e mini short que valoriza suas curvas. Seu cabelo loiro com ondas retrô também chamam atenção.

Com shows marcados no Brasil em 2025, inclusive no CarnaUOL no dia 8 de fevereiro, Aguilera recebeu elogios do público brasileiro: "Avisa que é a maior", escreveu um fã. "Meu Deus mulher, quase eu infarto! Parabéns minha rainha", disse outro.

CarnaUOL 2025

O Allianz Parque, em São Paulo, mais uma vez vai ser o palco do CarnaUOL. Em 2025, a décima edição do festival tem como principal destaque o primeiro show de Christina Aguilera na capital paulista. Além da diva pop, o line-up conta com Claudia Leitte, Ana Castela, Belo, Tony Sales, Sean Paul, Steve Aoki, KVSH, Deekapz, DJ $ophia e o duo Yori, vencedor do Toca Revela, o Reality. Os ingressos custam a partir de R$ 195 e já estão disponíveis no site da Eventim. Assinantes UOL e clientes PagBank têm 10% de desconto em ingressos inteiros.

