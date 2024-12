Carol Peixinho posta fotos de biquíni e arranca suspiros: 'Perfeição'

Carol Peixinho, 39, chamou atenção e recebeu elogios dos seguidores ao postar fotos na praia nesta quarta-feira (18).

O que aconteceu

A ex-BBB postou uma série de cliques de biquíni, renovando o bronzeado. Ela apostou em um modelo preto sem alças e completou o look com um chapéu para se proteger do sol.

As fotos foram feitas em Salvador, na Bahia. "Sou muito feliz no verão", disse Peixinho no Instagram, aproveitando os dias de calor em sua terra natal.

Os cliques renderam uma série de elogios para Carol. "Gata, né, mores", escreveu a atriz Giovanna Lancellotti. "Linda como sempre", disse um seguidor. "Deusa maravilhosa, perfeição", elogiou outro fã. "Como não ser feliz no verão e na Bahia?", observou outro perfil.

No mês passado, Peixinho também fez posts aproveitando o sol, só que do outro lado do planeta. A ex-BBB dividiu com os seguidores alguns dias de descanso na Tailândia. Até o namorado, Thiaguinho, reagiu ao post: "Tudo lindo, mas pode voltar já! Te amo! Saudade".