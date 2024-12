BTS, EXO, Twice: os maiores vencedores dos grandes prêmios sul-coreanos

O fim do ano —e o início do próximo— costuma ser o período das maiores premiações de K-pop. MNET Mama Awards, Melon Music Awards, Korean Music Awards, Golden Disk Awards, Asia Artist Awards são algumas dessas eventos que acontecem pela Ásia.

Como muitas outras premiações, as voltadas ao K-pop também são uma oportunidade para ver grandes performances. Os artistas preparam stages especiais e criam números que muitas vezes marcam a indústria e viralizam. Esse ano, o retorno do G-Dragon no MAMA 2024 foi um enorme sucesso e já soma mais de 36 milhões de visualizações.

Em meio a diversos prêmios importantes, como coreografia do ano, grupo feminino e masculino e uma série de categorias criadas para ninguém sair de mão abanando —algo cada vez mais comum em premiações—, temos os daesangs, que literalmente significa "grande prêmio" e são sempre os mais aguardados do evento.

Os daesangs são dados para o melhor álbum, melhor música e melhor artista do ano. Algumas premiações possuem outros daesangs, como gravação do ano e escolha dos fãs, mas, essencialmente, os mais aguardados são artista, álbum e música.

Na história do k-pop alguns grupos se destacam no número de vitórias desses grandes prêmios e o Splash fez uma lista com esses gigantes do #1.

BTS

O grupo possui 74 daesangs, um número tão alto que se juntarmos todos os outros grupos da lista, ainda não chegamos neles. A primeira vitória do grupo foi na categoria álbum do ano em 2016 pelo compilado "The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever". Jimin, integrante do grupo, também levou, recentemente, um daesang no MAMA e se tornou o primeiro solista desde Taeyang (Big Bang) a conseguir esse feito.

EXO

Outro grupo premiadíssimo é o EXO, um dos maiores grupos masculinos da terceira geração do K-pop e que já conquistou 23 daesangs. O primeiro grande prêmio do grupo foi em 2013, também por álbum do ano, no MAMA, pelo disco "XOXO". EXO venceu um dos maiores prêmios da indústria já no ano de debut.

TWICE

O grupo feminino com maior número de daesangs é o Twice, que venceu o prêmio 18 vezes. O grupo faz sucesso desde o debut e levou seu primeiro grande prêmio em 2016 com a música do ano, "Cheer Up". A categoria foi vencida três anos seguidos pelo grupo, que também ganhou com "Signal", em 2017, e "What Is Love?", em 2018.

BigBang

Embora o grupo não exista mais com sua formação original, eles seguem sendo um dos maiores nomes do K-pop, com mais de 13 daesangs como grupo e outros tantos com os solistas G-Dragon e Taeyang. Aclamados por público, crítica e idols, BigBang teve sua primeira vitória em 2007, com música do ano no prêmio da MNET (MAMA na época), por "Lies".

Girl's Generation (SNSD)

Populares dentro e fora do K-pop, Girl's Generation furou a bolha em uma época em que o K-pop não tinha a força da internet como nos tempos atuais. Em 2009, o grupo venceu dois grandes prêmios no MMA, o Melon Music Awards. Elas levaram música do ano, por "Gee", e artista do ano. O grupo possui 11 daesangs na carreira.

NewJeans

Embora estejam atualmente vivendo um drama com sua empresa, a ador/HYBE, as meninas do NewJeans são as mais novas a vencerem daesangs em tempos recentes. O grupo, apesar do pouco tempo de carreira, já soma 10 grandes prêmios. O primeiro foi em 2022 no AAA (Asia Artist Award), com performance do ano por "Attention". No ano seguinte, elas venceram novamente, com música do ano, por "Ditto", e artistas do ano.

Aespa

Outro grupo atual que já venceu dez grandes prêmios é o aespa. Cada vez mais famoso dentro e fora da Ásia, o grupo venceu recentemente três dos quatro daesangs do MMA: artista do ano, música do ano ("Supernova") e álbum do ano ("Armaggedon"). O primeiro daesang do grupo foi em 2021, no AAA, com "Next Level", como performance do ano.

Seventeen

Apesar de terem debutado há quase uma década, o Seventeen começou a ganhar daesangs apenas nos últimos anos, e já conquistou dez grandes prêmios. O primeiro daesang do grupo foi em 2019, por álbum do ano, no AAA, pelo disco "An Ode". Em 2024 eles venceram dois daesangs no MAMA: artista do ano e álbum do ano, por "Seventeenth Heaven".

IU

Não são apenas grupos que brilham nas principais categorias das premiações sul-coreanas de música pop. A idol dos idols, IU é uma das maiores vencedoras, com sete prêmios. Discreta e com lançamentos mais espaçados, a artista não costuma ir às premiações, mas quando vai, leva todos os prêmios. Em 2021 o disco "Lilac" venceu o MMA de álbum do ano.