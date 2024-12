Beandri Booysen, influenciadora com doença rara, morre aos 19 anos

A tiktoker Beandri Booysen morreu nesta quarta-feira (18), aos 19 anos.

O que aconteceu

A notícia foi confirmada nas redes sociais por Bea, mãe de Beandri. "É com profundo pesar que anunciamos a morte de Beandri Booysen, uma das jovens mulheres mais amadas e inspiradoras da África do Sul", escreveu ela em um post no Facebook.

Beandri tinha a rara síndrome de Hutchinson-Gilford, também conhecida como progeria. A condição causa um envelhecimento muito acelerado. Ela ganhou visibilidade ao falar e conscientizar as pessoas sobre sua síndrome, e chegou a mais de 270 mil seguidores no TikTok.

A mãe da influenciadora falou sobre a jornada da filha. "Ela não era conhecida apenas por sua personalidade vibrante e risada contagiante, mas também por ser a última sobrevivente da rara condição genética progeria na África do Sul", disse.

Ela se tornou um símbolo de conscientização para a progeria e para outras crianças com deficiência com seu espírito único para conscientizar milhares de pessoas pelo mundo. Ela nunca parou de lutar. Mãe de Beandri Booysen

A causa da morte não foi confirmada. No entanto, a condição genética pode provocar algumas complicações cardíacas para os pacientes, que podem ser fatais em alguns casos.

Em outubro, a jovem passou por uma cirurgia no coração. O procedimento foi bem-sucedido em inserir enxertos no órgão. Após a recuperação, ela estava ansiosa em passar as festividades de fim de ano com a família.

Após a morte de Beandri, familiares também pediram que as pessoas respeitem o momento difícil. "A família Booysen gentilmente pede por privacidade nesse momento profundamente difícil enquanto eles vivem o luto de sua amada Beandri", encerrou o comunicado.