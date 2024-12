Anitta sobre ser nº 1 do mundo: 'Não foi o que eu imaginava que seria'

Anitta, 31, contou sobre o que sentiu após alcançar sucesso internacional.

O que aconteceu

A cantora afirmou que alcançar o top 1 global do Spotify não foi algo que aconteceu conforme suas expectativas. "Antes da gente conquistar as coisas, a gente acha que quando conquistar é que vai ser feliz. 'Se eu ganhar aquele prêmio, eu vou ser feliz. Se eu for número 1 no mundo, eu vou ser feliz. Aí chegou um momento, quando eu fui número 1, que eu até fiquei mal de saúde, comecei a olhar para mim", disse, em entrevista ao De Carona com Camila Coutinho.

"Não foi a sensação que eu imaginava que seria", continuou. "Eu achava que eu estaria tipo 'uuh!'. E foi, tipo assim, mais um dia normal. E aí você entende que tem que estar curtindo o processo. Porque, se não, o resultado vai chegar e você vai estar pensando: 'Como é que eu mantenho isso aqui?'".

A carioca ainda disse onde não quer estar em 10 anos e confessou não gostar de ir a premiações. "Eu não quero estar fazendo um monte de compromissos para manter o meu sucesso, ou dinheiro, ou [fazendo] coisas que eu acho chatas pra caramba. (...) Pô, desculpa todos os prêmios. [Mas] Ir para prêmio é chato pra caralh*".

Ela citou o que a incomoda nesses eventos. "Mais uma vez, a mulher é injustiçada porque tem que ficar horas na p*rra da maquiagem, coloca um vestido que é desconfortável, um sapato que dói, fica com fome, tem que dar uma porrada de entrevista em tempo recorde, tem um monte de gente mala que tu tem que ficar falando. Tem que ir para o after, que, antigamente, eu adorava, ficava bêbada, loucona, vivia nesse rolê... Hoje em dia, só quero ficar loucona na minha festa, na minha casa".