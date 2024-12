Anitta diz que se decepcionou após affairs com famosos: 'Competição de ego'

Anitta, 31, refletiu sobre maternidade e contou que teve relacionamentos frustrantes com celebridades muito famosas.

O que aconteceu

A artista se mostrou em dúvidas sobre possíveis planos para ser mãe. "Cara, eu não sei. Porque é tão injusto, né? Eu nunca tive essa vontade de 'ai, tenho vontade de ser mãe, independe do pai'. Porque, se eu tivesse, eu já teria feito uma inseminação. A mulher independente, hoje em dia, está pronta para ter o que quiser. E, se o pai não for incrível, eu prefiro nem ter. (...) Eu acho que eu só teria filho se eu chegar nesse lugar de, tipo assim: 'independente do que acontecer, vou estar curtindo essa jornada aqui'. E eu não estou nesse lugar ainda", declarou, em entrevista ao De Carona com Camila Coutinho.

Ela também revelou que se decepcionou após envolvimento com famosos. "Por muito tempo eu achei que tinha que namorar alguém que fosse muito famoso, ou fosse do meu nível internacional, ou que tivesse uma carreira brilhante. E aí eu tive breves relacionamentos, 'lancinhos' com algumas dessas pessoas que eu sei que, para o Brasil e para o mundão, o povo ia falar: 'Uau!'. Nunca contei [quem são as pessoas] e nem vou. E não foi nada disso, sabe? Não me preencheu em nada. É uma competição de ego muito grande".

Anitta, no entanto, afirmou estar apaixonada. A cantora, que está namorando o jogador Vinicius Souza, explicou como sabe que está amando alguém: "Quando eu tenho a disposição de colocar a energia do meu tempo e da minha vida para trabalhar naquela relação".