A Fazenda: Sidney no 2º lugar da enquete mostra como Brasil é polarizado

A final da 16º edição de A Fazenda (Record) acontece na noite desta quinta-feira (19), e a parcial da enquete UOL aponta que Sacha será o grande campeão e Sidney, grande oponente dele no jogo, em segundo lugar. O cenário foi tema do Central Splash de hoje.

Dieguinho acredita que, diante do crescimento de Sidney nas enquetes, os aliados acabam se prejudicando. Yuri e Gui, que são amigos do ator e queridinhos da torcida, ficaram em segundo plano nas votações.

Quem realmente não gosta do G3 (Sacha, Yuri e Gui) e não gosta do enredo que eles entregaram a temporada inteira só tem o Sidney para votar. Quem é anti-G3 e anti-Sacha, vota no Sidney

Dieguinho

Para o apresentador, inclusive, este resultado é injusto para Gui e Yuri. "Queria que o Sidney ficasse em quarto lugar", disse.

Ver o Sidney em segundo é um sintoma do Brasil, de como o Brasil enxerga o reality show sempre de maneira polarizada: um lado e o outro

Dieguinho

Kerline, convidada do programa, acredita que este possível resultado mostra tanto o amor quanto o ódio ao Sacha. "Podemos ver que tem muita gente torcendo para ele ser campeão, mas muita gente torcendo para ele não ser também".

