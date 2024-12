3 motivos para 'Bagagem de Risco' estar no top 10 da Netflix

Colaboração para Splash, em Caxias do Sul (RS)

O novo thriller de ação da Netflix faz do aeroporto um cenário de pura tensão em plena véspera de Natal. "Bagagem de Risco", dirigido por Jaume Collet-Serra, é sobre um agente infeliz que tenta salvar o dia — isso ao tentar impedir a morte de centenas de passageiros. O filme, lançado há uma semana no Brasil, ocupa o top 10 dos mais assistidos do streaming e é uma daquelas opções totalmente incomuns para a data temática. Afinal, você não deve se enganar pela trilha musical que embala o início da trama.

O que aconteceu

Atenção! Spoilers a seguir

Taron Egerton — conhecido por Rocketman (2019), interpreta Ethan, que é alterado de posição na empresa em que atua como agente, dentro do aeroporto. Assim, em um dia fatídico, é ele quem fica responsável pelo raios X das bagagens na área de embarques.

Nesse mesmo dia, um viajante misterioso, interpretado por Jason Bateman, quer despachar uma mala com conteúdo perigoso. A partir daí, as cenas são de intensa tensão e esse é o primeiro motivo que faz com que o público não pisque os olhos.

Ethan precisa agir rápido para evitar a morte de centenas de pessoas, já que o vilão quer derrubar um voo e mais do que isso: invadi-lo com armas químicas capazes de matar em segundos. Para isso acontecer, a mala misteriosa precisa passar pelo raio X.

Em meio às chantagens recebidas por Ethan, há ainda a ameaça a sua namorada grávida, vivida por Sofia Carson, que também trabalha no aeroporto.

Taron Egerton como Jaume Collet-Serra em 'Bagagem de Risco' Imagem: Divulgação/Netflix

O segundo ponto que faz do longa um destaque é mexer com a pergunta interior sobre "o que você faria se estivesse nessa situação?". Em meio às reflexões causadas pelo enredo altamente costurado, existem os momentos selvagens e perturbadores, capazes de revoltar o mais tímido espectador.

À medida que o prazo se aproxima para Ethan salvar os passageiros, o espectador vai experimentando a ansiedade aumentar. São duas horas de puro escapismo.

O terceiro ponto que mantém os olhos atentos do público é que o longa entrega fórmulas de franquias, fazendo com que especulações sobre uma sequência girem em torno da obra. "O filme é tão impressionante em um só lugar, mas acho que isso nunca impediu 'Duro de Matar'. Acho que ficou ótimo e estou aberto a tudo e qualquer coisa", respondeu Egerton sobre o assunto à revista Variety.

Já o final (sem spoilers), é um clichê que de vez em quando é bem-vindo, especialmente em filmes de Natal.

Veja o trailer: