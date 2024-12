Virgínia é a única influenciadora entre os 10 brasileiros mais seguidos

Virgínia Fonseca é a única influenciadora entre as 10 pessoas mais seguidas no país. Atualmente, ela acumula 52,1 milhões de fãs em seu perfil no Instagram.

A influenciadora, inclusive, vai promover uma festa para comemorar o sucesso de seu perfil na rede social. Virgínia fará o evento para celebrar os 50 milhões de seguidores, marca que foi alcançada em setembro deste ano.

A festa de Virgínia vai ter uma estrutura grandiosa. O evento acontece na Casa Fasano, um dos locais mais luxuosos de São Paulo. Nomes como Pedro Sampaio e o grupo Menos é Mais serão atrações musicais.

As três primeiras posições são ocupadas por atletas do futebol. O primeiro é Neymar, com 227 milhões. Logo depois dele, aparece Ronaldinho Gaúcho, com 76,8 milhões, seguido de Marcelo, com 67,8 milhões.

Na lista de pessoas que ficaram famosas na internet, o nome de Whindersson Nunes também aparece. Ele conta com 58,5 milhões.

Veja a lista completa

Neymar - 227 milhões de seguidores

Ronaldinho Gaúcho - 76,8 milhões de seguidores

Marcelo - 67,9 milhões de seguidores

Anitta - 64,4 milhões de seguidores

Whindersson Nunes - 58,5 milhões de seguidores

Tatá Werneck - 56,9 milhões de seguidores

Larissa Manoela - 54,1 milhões de seguidores

Vinicius Jr. - 52,4 milhões de seguidores

Virginia Fonseca - 52,1 milhões de seguidores

Maisa - 49 milhões de seguidores

Como vai ser a festa da Virgínia

A festa de Virgínia vai contar com ativações da WePink, sua marca. O logo vai estar presente na decoração do evento, que acontece no clima de baile de gala.

Virgínia deu orientações para os convidados sobre o dress code. Ela pediu que eles pensem em "tecidos luminosos, texturas que capturam a luz, cortes elegantes, acessórios ousados e detalhes que fazem o olhar fixar".

O evento vai contar com grandes atrações musicais. Se apresentam o grupo de pagode Menos é Mais, Pedro Sampaio, DJ John, Nattan, a dupla Matheus & Kauan e, claro, Zé Felipe, marido de Virgínia.