Terraplanista vai à Antártica 'provar' teoria, mas acaba admitindo erro

Famoso defensor da teoria da Terra Plana, Jeran Campanella viajou à Antártica para provar que suas ideias estavam certas, mas acabou mostrando que o planeta realmente é redondo.

O que aconteceu

"Às vezes estamos errados", diz famoso terraplanista sobre teoria. Campanella, que acumula mais de 165 mil seguidores no YouTube, admitiu que suas ideias estavam incorretas. Ele e outros terraplanistas viajaram à Antártica para checar a existência do fenômeno conhecido como "Sol da Meia-Noite", quando o astro fica no horizonte por 24 horas seguidas.

Equipe provou que "Sol da Meia-Noite" é real. Terraplanistas não acreditam no fenômeno, que ocorre no Ártico e na Antártica em certos períodos do ano. Para eles, o Sol segue um movimento circular em torno do centro da Terra, e a Antártica fica situada às margens do planeta.

Entretanto, Campanella não aceitou formato da Terra. "Não vou dizer que a Terra é uma esfera perfeita", disse, "Mas o Sol faz exatamente o que esses caras disseram: ele circunda a Antártica".

Outro Terraplanista que acompanhou viagem não se convenceu. Austin Witsit disse que a verificação do fenômeno "não falsifica a Terra plana, nem prova que é um globo". "É um ponto singular de dados", apontou.

Humanos sabem que Terra é redonda há mais de 2.000 anos. Pensadores da Grécia Antiga haviam provado que a Terra não é plana com experimentos simples. Erastótenes, por exemplo, mediu as sombras de um mesmo graveto em duas cidades diferentes, e constatou que a projeção apresentava angulações diferentes — o que seria impossível se a Terra fosse plana.

Viagem custou cerca de 40 mil dólares (R$ 237 mil). Campanella e três terraplanistas foram levados com quatro "globe earthers" (pessoas que acreditam que a Terra é redonda) à Antártica pelo pastor americano Will Duffy. Criador do canal The Final Experiment, ele queria "resolver o debate sobre a Terra plana de uma vez por todas" em um grande experimento, gravado e publicado no YouTube e em seu site.