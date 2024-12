Suspeitos na morte de Liam Payne, dois homem se recusam a falar

Suspeitos de contribuírem para a morte de Liam Payne, dois homens se recusaram a falar durante o interrogatório.

O que aconteceu

Braian Nahuel Paiz, o suposto traficante, e Ezequiel David Pereyra, o ex-funcionário do hotel CasaSur, que teria fornecido as drogas para Payne, foram interrogados pela juíza Laura Bruniard. Ambos teriam usado o direito de 'permanecer em silêncio', de acordo com o Metro britânico.

Em outra ocasião, em entrevista para TV argentina, Braian disse que teve um encontro com Liam Payne no hotel de Buenos Aires. O rapaz ainda revelou que ele consumiu maconha, enquanto o ex-músico usou cocaína. No entanto, em conversa com outro veículo, ele negou que teria levado drogas.

De acordo com a mídia argentina, ainda serão interrogados Rogelio 'Roger' Nores — o amigo próximo do cantor —, Esteban Grassi, recepcionista do hotel, e Gilda Martin, a chefe de segurança. Os cincos suspeitos devem saber até o início de 2025 se serão, de fato, processados.

Nos próximos dias, a juíza Laura Bruniard seguirá com o interrogatório. Após ouvir os suspeitos, ela decidirá se seguirá com acusações criminais ou se encerrará os casos.

Liam Payne caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, no bairro Palermo, em Buenos Aires. A queda foi de cerca de 14 metros, resultando em morte instantânea.

A autópsia preliminar revelou que o cantor sofreu politraumatismos e hemorragia interna e externa. Não foi possível reanimá-lo.

Foram encontrados no corpo do músico traços de álcool, cocaína e antidepressivos. Ele teria feito uso das substâncias nas 72 horas que antecederam sua morte.