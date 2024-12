Sem Mavi, sem tia e com filho: a nova fase de Iberê em 'Mania de Você'

Iberê, personagem de Jaffar Bambirra em "Mania de Você", vai mudar da água para o vinho após uma passagem de tempo.

O que vai acontecer

Rompido com Mavi (Chay Suede), Iberê surge após o capítulo 100 bem diferente. Ele estará sem emprego e preocupado com a quantidade de contas que tem para pagar.

Além disso, Iberê terá perdido a tia, Moema (Ana Beatriz Nogueira). A morte da personagem foi determinada após a atriz precisar deixar a produção por motivos de saúde.

Segundo o jornal Extra, em uma visita a Nahum (Ângelo Antônio), Iberê ainda dirá que é pai. O ex-príncipe de Mavi revelará que assumiu a paternidade do filho de Lorena (Liza Del Dala). Ou seja, a moça blefa quando tenta dar um golpe em Robson (Eriberto Leão), Sirlei (David Junior) e Gael (Igor Cosso).