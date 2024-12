Sacha e Sidney selam paz em A Fazenda 16: 'Que você tenha tudo de melhor'

Após chegarem juntos à final de A Fazenda 16 (Record), Sacha e Sidney, que tiveram diversos embates ao longo da temporada, selaram a paz.

O que aconteceu

Logo após o fim do programa ao vivo, os peões foram surpreendidos com champanhe e fogos de artifícios. Juntos, o quarteto finalista comemorou a conquista.

Eles conversaram sobre a festa final, que acontecerá ainda na madrugada de quarta-feira (18). Os quatro falaram com o público e agradeceram, pedindo votos.

Após isso, Sacha encheu a taça de Sidney e Yuri comentou que sabia que ele também estaria na final.

O ator brincou. "Agora vamos parar de brigar?."

Sacha concordou. "Com certeza. Nunca mais. Agora acabou. De coração, desejo que você tenha tudo de melhor lá fora e a gente trabalhe junto e se respeite."

Sidney concordou. "Obrigado, Sacha, pra você também. Zerou tudo."

